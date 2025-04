Lions Club Specialty: giovedì 8 maggio al Teatro Civico di Tortona il prof. Liccione spiega i sogni

Il Lions Club Specialty Valli Cultura Filosofia, Distretto 108 Ib1, con il Patrocinio del Comune di Tortona, organizza per giovedì 8 maggio, alle ore 21, presso la Sala del Ridotto del Teatro Civico, la conferenza dal titolo “I sogni parlano quando hanno qualcosa da dire”. INGRESSO LIBERO sino ad esaurimento posti. Possibile la prenotazione al 338-9357661.

I SOGNI – Non sono solo mistero e fascinazione, ma anche uno “strumento” clinico da indagare con occhio scientifico. A ribadirlo sarà il professor Davide Liccione, docente all’Università di Pavia e direttore della Scuola Lombarda di Psicoterapia (indirizzo cognitivo neuropsicologico), che terrà un intervento pubblico. Da tempo il prof. Liccione studia il mondo onirico e le sue possibili applicazioni terapeutiche. Già nel 2004, in qualità di curatore, firmò con altri il primo testo italiano che interpreta i sogni secondo un’ottica scientifica. Pubblicato da Bollati-Boringhieri, il volume riunì i contributi dei principali esponenti di diverse correnti, proponendo un’inedita integrazione tra ricerca di base e pratica clinica.

Durante l’evento pubblico dell’8 maggio, Liccione presenterà le conclusioni a cui è giunto negli anni, mettendo in luce come il ​sogno non sia soltanto un fenomeno intriso di simboli indecifrabili, ma un potenziale “teatro” in cui la mente può manifestare, se non anticipare, stati emotivi, vissuti relazionali e nuovi modi di percepire sé stessi. L’iniziativa punta, inoltre, a sfatare un falso mito, secondo cui l’interpretazione dei sogni apparterrebbe solo a pratiche prive di fondamenta empiriche.

La partecipazione del prof. Liccione rende l’evento un’occasione unica per chi desidera comprendere il sogno da un punto di vista clinico-scientifico, facendo emergere come la dimensione onirica possa divenire un prezioso alleato nel percorso terapeutico e di conoscenza di sé. Oltre alla conferenza, sono previsti momenti di dialogo con il pubblico, così da favorire domande, spunti e riflessioni: un momento di formazione e confronto, a metà strada tra divulgazione scientifica e passione per i misteri della mente.

Il prof. Davide Liccione