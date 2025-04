Microbiota e salute: ecco la nuova Unit Metagenomica del DAIRI, diretta da Rocchetti

Prosegue il percorso di sviluppo delle Unit Disease del DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione), diretto da Antonio Maconi, con la trasformazione della Unit “Microbiota” – attiva dal 2019 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria – nella nuova Unit Metagenomica Applicata, guidata dal dott. Andrea Rocchetti, Direttore della SC Microbiologia e Virologia.

Questa evoluzione nasce dal consolidamento dell’esperienza maturata nell’ambito del trapianto di microbiota fecale (FMT) e dall’integrazione di nuove competenze tecnologiche e collaborazioni scientifiche. La nuova Unit si afferma così come un punto di riferimento per la ricerca clinica e traslazionale basata sull’analisi metagenomica, ovvero lo studio del patrimonio genetico delle comunità microbiche direttamente da campioni biologici, senza necessità di coltivazione in laboratorio.

La missione della Unit Metagenomica Applicata è promuovere un approccio integrato che unisca diagnostica avanzata, ricerca scientifica e pratica clinica, con una visione orientata alla medicina personalizzata e alla prevenzione.

Tra le attività in corso sono presenti l’estensione del trapianto di microbiota fecale a nuove indicazioni terapeutiche, oltre l’infezione da Clostridium difficile; il sequenziamento del microbiota intestinale in pazienti affetti da patologie oncologiche o croniche; lo sviluppo di marcatori prognostici e predittivi a supporto della medicina di precisione.

La nuova Unit andrà a rafforzare anche le sinergie con l’Università del Piemonte Orientale, sia sul fronte della formazione sia nella divulgazione scientifica, e con l’avvio di nuove collaborazioni con il Dipartimento DISIT, in particolare per lo sviluppo della colturomica, finalizzata alla caratterizzazione funzionale dei microrganismi.

Particolare attenzione è rivolta all’impiego delle tecnologie di Next Generation Sequencing (NGS), grazie all’arrivo di un nuovo sequenziatore di ultima generazione e alla possibilità di preparare internamente le librerie genomiche. La gestione dei campioni biologici è strutturata in collaborazione con il Centro raccolta Materiale Biologico, tramite un sistema informativo condiviso che garantisce la tracciabilità e la sicurezza dei dati. Per sostenere le attività di ricerca donazioni su www.fondazionesolidal.it/donazioni/.