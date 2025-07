Meeting di Rimini, il ministro Locatelli: “Fondamentale parlare di disabilità”

ROMA (ITALPRESS) – “È fondamentale trovare e costruire dei luoghi dove costruire dei percorsi di inclusione. Molto spesso, soprattutto nel campo delle persone con disabilità, delle famiglie, ma anche delle stesse associazioni e di chi si occupa anche a livello istituzionale di disabilità, ci si sente un po’ soli. Quindi, trovarci tutti insieme in uno stesso posto dove possiamo parlarne è fondamentale”. Così Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, in occasione della presentazione della 46ma edizione del Meeting di Rimini. xb1/col4/mca1

