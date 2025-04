‘La culla di Mario’, il nuovo progetto del Movimento Cristiano Lavoratori

Emozione e partecipazione, lo scorso 15 aprile, al Chiostro di Santa Maria di Castello, dove si è svolto l’incontro “La culla di Mario”, un viaggio tra cultura e cura. L’iniziativa ha acceso i riflettori su un tema delicato: la tutela della vita sin dal concepimento, attraverso un progetto di sostegno alle madri in difficoltà. “La culla di Mario” prevede l’installazione di una ‘culla per la vita’ ad Alessandria, una struttura sicura e discreta che consentirà alle madri, che non possono tenere con sé il neonato, di lasciarlo in totale riservatezza, garantendo salute e incolumità.

La conferenza è stata dedicata alla memoria di Mario Mamprin, cittadino valenzano ricordato per la sua generosità e il suo instancabile impegno nel sociale. I saluti introduttivi sono stati affidati a Piercarlo Fabbio, Presidente provinciale del MCL, che ha proposto anche un breve excursus storico sulla “ruota degli esposti” ad Alessandria nei secoli; a Marco Mazzoni, Direttore dei servizi del Patronato S.I.A.S. – M.C.L., che ha ricordato l’impegno della struttura operativa MCL verso questo progetto; e a Luciana Mamprin, Presidente dell’Associazione “Gli amici di Mario”. Il suo intervento è stato venato dall’emozione e dal ricordo del fratello scomparso a cui è dedicato il progetto della culla.

L’ex-sindaco Piercarlo Fabbio

L’incontro ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, a testimonianza della sensibilità crescente sul tema della maternità fragile e del diritto alla vita. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di numerosi enti, tra cui Ospedale di Alessandria, SolidAL Ricerca, il Centro Studi di Medical Humanities, il Movimento Cristiano Lavoratori, il Patronato SIAS e l’Associazione Tra cuore e mente Aps, con il sostegno di realtà locali e nazionali impegnate nella tutela dell’infanzia.

INFO – Progetto “La culla di Mario”. Per contribuire alla realizzazione: tel. 334-3477179 (dopo le 20).