Lions Club Alessandria Host: dal 1° luglio il nuovo presidente sarà Pierpaolo Fracchia

Pierpaolo Fracchia sarà il nuovo presidente del Lions Club Alessandria Host a partire dal 1° luglio prossimo. Il passaggio delle consegne è avvenuto nei giorni scorsi nel corso di un affollato meeting che ha visto la partecipazione di autorità civili e lionistiche, soci e amici ed è stato coronato dall’ingresso di una nuova socia, Matilde Cari.

CONSUNTIVO PRESIDENZA USCENTE – L’evento è stato occasione per fare il consuntivo dell’attività svolta dal club sotto la presidenza di Vittoria Poggio che, nel suo intervento, ha evidenziato i numerosi service realizzati nelle scuole, le iniziative di prevenzione contro il diabete e a tutela della vista, gli interventi nei settori della fame, dell’ambiente, dei giovani e delle attività umanitarie. Complessivamente, il club ha servito quasi 6.000 persone, destinando alla comunità oltre 12.000 euro e più di 3.000 ore di volontariato da parte di soci e amici. Come ha sottolineato la Presidente, l’anno sociale che sta per concludersi ha permesso di raccogliere grandi risultati come il riconoscimento del premio al servizio di Lions International “La solidarietà è importante” assegnato al Club, unico in Italia e a pari merito nel mondo con altri 30 club per il progetto di valenza triennale “Autismo e tecnologie digitali” a sostegno di ragazzi nello spettro autistico e delle loro famiglie.

Il direttivo del Lions Alessandria Host

I SERVICE – Realizzati nelle scuole di ogni ordine e grado: ORTI A SCUOLA con Slow Food, Educazione Finanziaria, Educazione Sessuale-affettiva, Kairos per riflettere sul valore della diversità, Interconnettiamoci, ma con la testa, Poster per la Pace, Agenti pulenti per la tutela dei beni pubblici, l’istituzione di una borsa di laurea sul tema dell’ambiente per studenti dell’Università del Piemonte Orientale, le borse di studio per gli allievi del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria.

Le iniziative per la salute hanno riguardato screening sanitari per bambini e adulti, raccolta occhiali usati che saranno ricondizionati e distribuiti a persone bisognose, l’acquisto di apparecchiature per i reparti di oncologia e riabilitazione dell’Ospedale Infantile di Alessandria, le “terapie sospese” per le donne vittime di violenza. Raccolta di prodotti alimentari, di abbigliamento per persone in difficoltà economiche e acquisto di arredi per l’alloggio che il Centro Down mette a disposizione dei suoi giovani associati sono altri progetti realizzati dal Club nel corso di un anno ricco di eventi e di soddisfazioni.

Nel corso della serata, sono stati conferiti attestati di merito ad alcuni soci che si sono distinti per il loro impegno: Piera Barboro, Paola Balza, Marcello Canestri, Enrica Dameri, Michele Donato, Giuseppe Perrone, Claudia Salciccia, Virginia Viola.

I premiati con gli attestati al merito