Sport e solidarietà: il BCC Derthona Basket dona all’Ospedale 700 peluche raccolti dai tifosi

Un gesto di solidarietà che porta con sé attenzione, vicinanza e l’avvio di una nuova collaborazione. Una delegazione del BCC Derthona Basket, composta dalle giocatrici Francesca Leonardi e Arianna Arado, dall’allenatore Orazio Cutugno, dalla general manager Alice Pedrazzi e dal team manager Massimo Mattacheo, ha consegnato all’Ospedale-Universitario di Alessandria i peluche donati dai tifosi bianconeri nell’ambito del Teddy Bear Toss, l’iniziativa solidale promossa dal club in occasione della gara di Serie A1 femminile tra Autosped BCC Derthona Basket e Alama San Martino di Lupari, disputata il 7 febbraio scorso alla Cittadella dello Sport di Tortona.

Il Teddy Bear Toss prevede che, dopo il 1° canestro della partita, gli spettatori lancino in campo i peluche portati con sé, trasformando un momento sportivo in una grande raccolta solidale. Obiettivo dell’iniziativa è donare sorrisi e conforto ai pazienti dei presidi dell’AOU AL, unendo sport, famiglie, scuole, società sportive e territorio in un gesto condiviso di vicinanza.

La consegna degli oltre 700 peluche si è svolta qualche giorno fa, alla presenza del direttore generale dell’AOU AL Valter Alpe e del direttore del Dipartimento Pediatrico – Ostetrico Alessio Pini Prato, che hanno accolto la delegazione e ringraziato il BCC Derthona Basket per il gesto di generosità e attenzione verso l’Azienda.

I 700 peluche donati sono a disposizione dell’AOU AL e contribuiranno a portare un momento di serenità e conforto ai piccoli pazienti e alle famiglie che affrontano percorsi di cura.