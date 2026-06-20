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Sport e solidarietà: il BCC Derthona Basket dona all’Ospedale 700 peluche raccolti dai tifosi

DiRaimondo Bovone

Giu 20, 2026 , , , , , , ,

Un gesto di solidarietà che porta con sé attenzione, vicinanza e l’avvio di una nuova collaborazione. Una delegazione del BCC Derthona Basket, composta dalle giocatrici Francesca Leonardi e Arianna Arado, dall’allenatore Orazio Cutugno, dalla general manager Alice Pedrazzi e dal team manager Massimo Mattacheo, ha consegnato all’Ospedale-Universitario di Alessandria i peluche donati dai tifosi bianconeri nell’ambito del Teddy Bear Toss, l’iniziativa solidale promossa dal club in occasione della gara di Serie A1 femminile tra Autosped BCC Derthona Basket e Alama San Martino di Lupari, disputata il 7 febbraio scorso alla Cittadella dello Sport di Tortona.

Il Teddy Bear Toss prevede che, dopo il 1° canestro della partita, gli spettatori lancino in campo i peluche portati con sé, trasformando un momento sportivo in una grande raccolta solidale. Obiettivo dell’iniziativa è donare sorrisi e conforto ai pazienti dei presidi dell’AOU AL, unendo sport, famiglie, scuole, società sportive e territorio in un gesto condiviso di vicinanza.
La consegna degli oltre 700 peluche si è svolta qualche giorno fa, alla presenza del direttore generale dell’AOU AL Valter Alpe e del direttore del Dipartimento Pediatrico – Ostetrico Alessio Pini Prato, che hanno accolto la delegazione e ringraziato il BCC Derthona Basket per il gesto di generosità e attenzione verso l’Azienda.
I 700 peluche donati sono a disposizione dell’AOU AL e contribuiranno a portare un momento di serenità e conforto ai piccoli pazienti e alle famiglie che affrontano percorsi di cura.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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