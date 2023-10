Le Chiese Evangeliche del Piemonte e di tutta Italia si preparano per il “Noi Festival” di Roma

I cristiani di oltre 630 chiese evangeliche in tutta Italia, tra cui quelle del Piemonte, stanno pianificando, preparando e pregando per il prossimo ‘Noi Festival’ di Roma, che torna in Italia un anno dopo aver battuto il record di presenze al Mediolanum Forum di Milano.

Il 4 e 5 novembre, alle 18, persone provenienti dal Piemonte e da decine di altre città di ogni regione d’Italia arriveranno al Palazzo dello Sport per partecipare all’evento gratuito e adatto alle famiglie.

Franklin Graham, presidente e amministratore delegato della Billy Graham Evangelistic Association, invita e dà il benvenuto a tutti. Egli condividerà un messaggio importante, tratto dalla Bibbia, su come tutti noi possiamo avere un rapporto reale e personale con Dio.

Nell’evento tanto atteso, si potrà godere anche delle fantastiche esibizioni musicali dal vivo di Michael W. Smith, vincitore di 3 Grammy, e di Kari Jobe, che ha ricevuto due nomination ai Grammy.