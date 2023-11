Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 2 novembre – al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, con passaggi di velature talvolta compatte sull’arco alpino, foschie o nebbie in pianura. Nel pomeriggio maggiori schiarite in pianura e nuvolosità sparsa sui rilievi. Precipitazioni deboli sparse nelle prime ore dell’alba, deboli e sporadiche nevicate sulle creste occidentali al confine con la Francia. Zero termico in diminuzione a

1.700m, sui 2.000m per le Alpi Liguri. Venti moderati o forti da ovest nord-ovest sulle Alpi, condizioni di fohn in pianura, a tratti forte un po’ ovunque. Temperature, minime in calo comprese tra i 4/8º, massime in aumento comprese tra i 13/16º.

Sabato 3 novembre – cielo sereno sino al primo mattino, aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio a partire dai monti, rasserenamenti nella notte a partire dai settori occidentali. Precipitazioni deboli diffuse nella seconda parte della giornata, a tratti moderate sul settore settentrionale. Probabili precipitazioni forti e a carattere temporalesco sull’Appennino alessandrino al confine con la Liguria, quota neve sui 1.200m a nord. Zero termico stazionario sui 1.700m sulle Alpi settentrionali, in rialzo sui 2.100 su quelle occidentali. Venti moderati da ovest sulle Alpi, in pianura venti generalmente calmi. Temperature in calo, comprese tra i 2/5º le minime e tra 10/12º le massime.

Domenica 4 novembre – cieli generalmente nuvolosi nella prima parte di giornata, ampie schiarite nelle ore successive con annuvolamenti più compatti sui rilievi alpini. Precipitazioni fino all’alba deboli/moderate sul Piemonte settentrionale, in seguito cessazione dei fenomeni in pianura e saranno relegati solamente ai settori alpini di confine. Zero termico in aumento sino ai 2.200m a nord. Venti forti e localmente molti forti in rotazione da ovest a nord-ovest sui rilievi, condizioni di fohn in pianura. Temperature in leggero aumento, comprese tra i 9/11º le minime e tra i 12/15º le massime.

Prossima settimana – tempo variabile, temperature in leggero calo nei valori minimi, piuttosto stazionarie le massime e in generale vicino alle medie del periodo. Non si sono, al momento, altri peggioramenti.

Manuel Atzori