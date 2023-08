La Strada di Vini e Sapori del Gran Monferrato presenta “Calici di Stelle”. Ad Acqui il 10 agosto

Si svolgerà il prossimo 10 agosto l’edizione 2023 di Calici di Stelle di Acqui Terme, evento nazionale ideato dall’Associazione Nazionale Città del Vino, che nella versione acquese sarà organizzato dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato in collaborazione al Comune di Acqui Terme, all’Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino, al Consorzio dell’Asti DOCG e al Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui, con il supporto del Consorzio turistico Gran Monferrato con il patrocinio dell’ATL Alexala.

Dalle ore 20 al Castello dei Paleologi di Acqui Terme si svolgerà un aperitivo con i vini del territorio e la degustazione di prodotti locali. Seguirà la visita guidata del Museo Civico nelle sale del Castello, ci sarà la proiezione gratuita del film “Un’ottima annata” diretto da Ridley Scott, con l’alternativa del concerto d’arpa in modalità candlelight all’interno del Castello. Infine, sarà possibile guardare le stelle, che ispirano il titolo dell’iniziativa, della notte di San Lorenzo.

Prenotazione negli uffici IAT di Acqui Terme entro il 4 agosto: telefono 0144-322142 // e-mail: [email protected], Palazzo Comunale, viale Don Tornato, Corso Roma 1 – Orari: dal lunedì al sabato dalle 0 alle 13 e dalle 15 alle 18 – domenica 9-13.30.

Il costo del biglietto è di 25 Euro: prevede ingresso all’evento, degustazione dei vini, cestino picnic con prodotti tipici del territorio, coperta per ammirare le stelle, proiezione del film, concerto, visita guidata al Museo Civico. Inoltre la location offre comodi punti allestiti per l’osservazione del cielo stellato. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

La serata anticipa di qualche giorno il tradizionale evento “Buongiorno Dolcetto” a Ovada il prossimo 15 agosto, un’esperienza di emozioni e musica tra le vigne alle prime luci del mattino, organizzato dall’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato e che anche quest’anno farà parte del palinsesto nazionale di Calici di Stelle.