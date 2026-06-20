‘La Milanesiana’ all’Università: domani alle 21 la proiezione de “Il nome della rosa”

Il 21 giugno, La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva ad Alessandria, presso l’Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale (viale Teresa Michel, 5), con l’appuntamento “Il nome della rosa”, un omaggio a 10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco e al suo celebre romanzo omonimo, che ha segnato un’epoca intrecciando un’indagine avvincente a enigmi, libri proibiti e riflessioni filosofiche. In collaborazione con Comune di Alessandria e Fondazione Umberto Eco.

INGRESSO GRATUITO. Prenotazione su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/il-nome-della-rosa-jean-jacques-annaud-franco-cardini-cotroneo-filidei-tickets-1989983255486?aff=ebdssbdestsearch&_gl=1*1mygql2*_up*MQ..*_ga*NTY4NTI2MzI1LjE3ODExODIyNDM.*_ga_TQVES5V6SH*czE3ODExODIyNDIkbzEkZzAkdDE3ODExODIyNDIkajYwJGwwJGgw

La sede dell’UPO

LA SERATA – Si aprirà con un dialogo, coordinato da Mario Andreose, tra il regista Jean-Jacques Annaud (Premio Oscar 1977), che ha diretto il film “Il nome della rosa” (1986), tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco, lo storico e saggista Franco Cardini, il giornalista, scrittore e critico letterario Roberto Cotroneo (Premio Selezione Campiello 1996) e il compositore e organista Francesco Filidei, autore di un’opera lirica tratta dal romanzo e portata in scena al Teatro alla Scala, in videocollegamento, in un confronto dedicato alla figura di Eco e alla straordinaria eredità del suo pensiero e della sua opera, tra letteratura, filosofia, cinema e musica.

A SEGUIRE- Intervento musicale del noto fisarmonicista Gianni Coscia, che attraverso la sua musica ricorderà l’amico Umberto Eco e un rapporto fatto di stima reciproca e di contaminazione culturale tra letteratura e musica, nato ai tempi del liceo ad Alessandria.

IL FILM – Chiuderà la serata la proiezione della versione restaurata de “Il nome della rosa” (1986, 130’) di Jean-Jacques Annaud, vincitore del Premio César come miglior film straniero, di 4 David di Donatello e tre Nastri d’Argento, che quest’anno celebra il 40° anniversario della sua uscita.

Gianni Coscia