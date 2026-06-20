Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Zelensky: “Pronti a nuovi negoziati con Mosca, partner coinvolti”

Di

Giu 20, 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Penso che le tornate di negoziati con la parte russa riprenderanno. La questione è in che formato. Gli europei sono favorevoli a che si tratti di un binario congiunto con gli americani. E tutti sostengono anche il binario che abbiamo proposto. Credo in un incontro bilaterale. Ma è importante che i partner siano presenti. Perchè ci sono molte cose su cui l’Ucraina conta. Garanzie di sicurezza dopo la fine della guerra. L’adesione all’Unione Europea. Stiamo dando ai russi l’opzione di scegliere il formato”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Operazione di Polizia in 26 città: 70 arresti, 264 denunce e 19 armi sequestrate

Giu 20, 2026
IN EVIDENZA

Medicina Top – 20/6/2026

Giu 20, 2026
IN EVIDENZA

Fatture false e autoriciclaggio, 4 misure cautelari a Latina

Giu 20, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca

Operazione di Polizia in 26 città: 70 arresti, 264 denunce e 19 armi sequestrate

Giu 20, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Zelensky: “Pronti a nuovi negoziati con Mosca, partner coinvolti”

Giu 20, 2026
TOP NEWS

Il Brasile non sbaglia contro Haiti, è 3-0 con doppietta di Cunha

Giu 20, 2026
TOP NEWS

La Turchia di Montella perde ancora ed è eliminata, il Paraguay vince 1-0

Giu 20, 2026