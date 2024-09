Dal 27 settembre in radio e negli store digitali arriva MEDIORIENTE (MoovOn/Believe Music), il nuovo singolo della cantautrice NEIDIA. Al seguente link è disponibile il presave (https://snd.click/3fgg)

Amami perdutamente

Sei la mia oasi in mezzo al niente

Adoro quando dici che ricordo il medioriente

Quando faccio disegni con L’henna sulla mia pelle

La parole

Spiega Neidia: “Medioriente” racconta l’incontro di due personalità opposte che si completano grazie alle loro diversità, eliminando le barriere sociali costruite nel tempo dai poteri forti, per perseguire interessi prettamente personali a scapito, come sempre, di minoranze destinate a pagarne le conseguenze. Le parole hanno un peso e in questa canzone peso ognuna di loro, affinché si possa andare oltre e vedere anche il bello che c’è dietro ad ogni cosa, dietro ad ogni colore, sapore e direzione”.

Dopo la pubblicazione dei precedenti singoli, ‘Desert Rose’, Anima’, ‘Ricomincio da me’ e

‘Cosplay’, Neidia ci apre le porte del suo nuovo mondo artistico e lo fa con un brano che arriva al cuore e fa riflettere sul tema della diversità.

L’artista

Nadia Gomma, in arte NEIDIA, classe 1994, è una cantautrice italo-egiziana, nata da mamma italiana e papà originario del Cairo. Le sue origini la spingono a ricercare delle sonorità che caratterizzano i due diversi continenti dai quali proviene, ricreando uno stile che riflette perfettamente l’idea di “unione di due mondi”. Già in tenera età, il canto fu il suo principale mezzo di espressione, fino a diventare vera e propria necessità. Iniziò la sua carriera di cantautrice all’età di 12 anni, come autodidatta. Poi iniziò studi professionali, prima con insegnanti di canto privati e poi studiando canto pop-rock alla NAM di Milano.

Dopo essersi aggiudicata il 3° posto al FESTIVAL DI ARESE nel 2019, si esibì a teatro, luogo che più rappresenta il suo raffinato modo di approcciarsi al mondo della musica. Nel 2020 esordì con “Ricomincio da me” (finalista di Area Sanremo 2018) e “Anima”, entrambi scritti e prodotti con Daniele Azzena, cantautore, autore e arrangiatore. Nel 2022 collaborò come corista di jingle con RDS (Radio Dimensione Suono) e DISCO RADIO, lavorando in parallelo ad un progetto musicale che mescolasse musica mediorientale e occidentale, facendo la cover di ‘Desert Rose’. Attualmente lavora ad un EP con le stesse caratteristiche, scritto con Elya Zambolin, ex concorrente di “Amici” 15 di Maria De Filippi, ex finalista di “The Voice 16” e con il cantautore AZZENA. L’EP ha suscitato l’interesse del produttore Fabrizio Chiapello (Transeuropa Recording) che le ha offerto il contratto con la torinese Moovon.

IG: https://www.instagram.com/neidiacantacose/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/search/neidia