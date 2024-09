Libri: raccontare il Monferrato con “Sconfinamenti 2024”, da mercoledì 2 a venerdì 4 ottobre

Grandi novità per “Sconfinamenti”, giunta alla quinta edizione. La rassegna culturale organizzata dall’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, grazie alla disponibilità e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, percorre nuove strade.

Dal 2 al 4 ottobre quattro scrittori soggiorneranno nell’Ovadese e saranno coinvolti in un programma di appuntamenti, allo scopo di far conoscere luoghi significativi e produzioni locali, con visite guidate, degustazioni, passeggiate. Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista invece la parte “pubblica” della manifestazione, con la presentazione dei loro libri, anche nella forma particolarmente coinvolgente della “cena con l’autore” e della lettura scenica.

Gli autori invitati sono: Alessandro Barbaglia (1980), scrittore e libraio, Novara; Gian Marco Griffi (1976), lavora al golf club Margara di Fubine, Asti; Franco Faggiani (1948), giornalista romano, vive a lavora a Milano; Piera Ventre (1967), logopedista napoletana, vive a lavora a Livorno.

Le parole

Così il presidente dell’Enoteca Mario Arosio: “L’importante riconoscimento ottenuto da Ovada, Città Europea del Vino 2024, ha spinto il CdA dell’Enoteca a ripensare l’appuntamento culturale mettendo il territorio al centro del progetto, con l’obiettivo di renderlo sempre più attrattivo”.

Così la direttrice artistica Raffaella Romagnolo: “Sconfinamenti è sempre stata l’occasione per portare nel nostro territorio autori e storie. Perché non provare a rovesciare la prospettiva? L’Ovadese ha grandi potenzialità e questa è l’occasione per farlo conoscere agli ospiti. Così è nata l’idea della residenza d’artista”.

Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano: “Tramite il bando ‘Terre belle’ sosteniamo l’iniziativa di cui condividiamo gli obiettivi, con gli elementi di novità per richiamare l’attenzione del pubblico valorizzando un territorio ricco di castelli e di borghi medievali circondati da colline e vigneti”.

Crediti

Evento organizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con la collaborazione di Regione Piemonte, del consorzio Gran Monferrato, di Alexala, del consorzio di tutela dell’Ovada DOCG e dei Comuni dell’Ovadese.