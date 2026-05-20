Il Quartiere Cristo si prepara al passaggio del Giro d’Italia, venerdì 22 maggio

Molto attivo, come sempre, il Quartiere Cristo, in vista della tappa del Giro D’Italia. Su corso Acqui con l’impegno dell’Associazione Alessandria Sud e Associazione Attività e Commercio sono stati posizionati 2 grossi striscioni con il “Benvenuto”. Per la giornata del 22 tutti i commercianti avranno la bandierina del giro, mentre sempre su corso Acqui saranno distribuite oltre 300 bandierine tricolori a tutti i Cittadini che assisteranno al passaggio del Giro. Molto attive le scuole, grandi protagoniste.

DUEMILA CUORI IN MOVIMENTO – Il 22 maggio Piazza Zanzi si accende con l’energia dell’IC Aleramo Flash Mob, con musica e una grande festa cittadina in attesa della Grande Partenza. Prima del passaggio della corsa rosa, nella mattinata di venerdì 22 maggio, sarà un’altra energia ad attraversare Alessandria: quella di 2.000 studenti pronti a trasformare la città con “Il battito dell’Aleramo: 2.000 cuori in movimento”, iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo Sibilla Aleramo, un evento che unisce scuola, territorio e spirito di comunità in una cornice d’eccezione: l’attesa per il passaggio del Giro d’Italia. L’obiettivo dichiarato è dare forma visibile a ciò che una scuola costruisce ogni giorno: relazioni, appartenenza, identità condivisa, entusiasmo.

L’EVENTO – Gli alunni indosseranno magliette dedicate con il logo dell’Aleramo e colori differenti per ciascuna sede, creando un colpo d’occhio immediato, allegro e fortemente simbolico. La manifestazione avverrà in 2 tempi. Il primo sarà un evento diffuso: ogni plesso realizzerà un flash mob all’aperto, che coinvolgerà tutti gli alunni dell’istituto dai 3 ai 14 anni e i loro insegnanti negli spazi all’aperto vicini alla propria scuola. Poi il movimento convergerà verso il cuore del quartiere Cristo.

Una delegazione rappresentativa di tutti i plessi raggiungerà Piazza Zanzi, dove andrà in scena il gran finale: un nuovo flash mob collettivo che porterà in piazza l’energia di tutta la comunità scolastica.

Sul palco si alterneranno momenti di spettacolo e intrattenimento per accompagnare l’attesa del Giro: dalle majorettes sulle note dell’Inno di Mameli, all’orchestra della classe 3D del Corso ad indirizzo musicale della Secondaria Straneo, fino a esibizioni di danza curate dalle studentesse dell’Istituto.

CREDITI – La manifestazione si realizzerà con la collaborazione di Comune di Alessandria, Associazione Commercianti del Cristo e Stefano Venneri, fondamentale raccordo organizzativo e logistico con istituzioni e territorio. Ringraziamento speciale va anche alla signora Federica Gismondi e all’associazione APOS, da sempre attenta a sostenere con entusiasmo i momenti più importanti della comunità scolastica, che ha generosamente messo a disposizione il service audio.