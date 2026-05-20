‘Aperto per il Giro’: 90 appuntamenti diffusi in città fra venerdì 22 e sabato 23 maggio

“Aperto per il Giro” nasce da una storia consolidata. Dal 2016, Confcommercio della Provincia di Alessandria e il Comune di Alessandria promuovono “Aperto per Cultura”, appuntamento cittadino che invita tutta la comunità ad aprire le proprie porte (che siano di musei, palazzi storici, cortili, negozi, ristoranti, teatri, etc.) in occasione di eventi di rilievo, trasformando il tessuto urbano in un palcoscenico condiviso di esperienze, relazioni e bellezza.

Quest’anno si fa un passo in più: la città sarà punto di partenza della Alessandria-Verbania e l’occasione del Giro d’Italia è sembrata irripetibile per essere protagonista. Dunque Alessandria, per l’evento, amplifica la propria offerta culturale, eno-gastronomica e creativa con un programma di 2 giorni, pensato per accogliere visitatori, appassionati e cittadini nell’atmosfera speciale della Grande Partenza.

CREDITI – Organizzata da Confcommercio della Provincia di Alessandria, che detiene il marchio di ‘Aperto per Cultura’ ed è è motore organizzativo dell’evento, e dal Comune di Alessandria, “Aperto per il Giro” può contare sul sostegno attivo di un sistema di partner istituzionali che rappresentano il meglio della governance territoriale piemontese: Consiglio Regionale del Piemonte, Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Fondazione CRAL, Alexala (Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale dell’Alessandrino).

A fianco delle istituzioni, un insieme di partner privati ha contribuito con fiducia e creatività: Rolandi Auto, sponsor tecnico, mette a disposizione i veicoli BMW per il drive tour architettonico; Errebi sostiene il Tavolone delle Meraviglie, realizzato dal Girone dei Golosi: un grande tavolo condiviso allestito nel cuore del centro storico, pensato per generare convivialità e comunità; Resicar, sponsor tecnico di Aperto per Cultura da sempre, garantisce anche quest’anno il supporto operativo e logistico indispensabile alla riuscita dell’evento.

IL PROGRAMMA E LA MAPPA – Gli oltre 90 appuntamenti, con la mappa interattiva di tutti gli esercizi e gli spazi partecipanti, è consultabile su: www.apertopercultura.net. ACCESSO LIBERO E GRATUITO.

La mappa consente di localizzare tutti i punti di interesse, pianificando il proprio percorso tra i filoni tematici e conoscendo orari e dettagli di ogni singolo appuntamento.

LE PAROLE – Così Vittorio Ferrari, presidente di Confcommercio Alessandria: “Quando il Comune di Alessandria ci ha proposto di trasformare ‘Aperto per Cultura’ in ‘Aperto per il Giro’, la risposta non poteva che essere sì. Perché è esattamente quello spirito di comunità e di condivisione che, per noi, è cruciale: non solo in questo evento, ma nel modo in cui crediamo si debba fare territorio. E quando si tratta di essere all’altezza di un appuntamento come il Giro d’Italia, sapevamo di avere dalla nostra parte una garanzia solida: 10 anni di ‘Aperto per Cultura’, una tradizione consolidata, un format che la città conosce e ama”.

Vittorio Ferrari