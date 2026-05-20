Solidal per la Ricerca e DAIRI ancora al fianco di Casale Comics & Games, il 23-24 maggio

Per il 3° anno consecutivo Casale Comics & Games unisce la passione per il fumetto e l’immaginario pop al sostegno concreto della ricerca sanitaria. L’edizione 2026, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio, vedrà nuovamente protagonisti Solidal per la Ricerca e i ricercatori del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), grazie alla preziosa collaborazione con gli organizzatori Daniela Balbi e Adriano Taricco di mON!

Anche quest’anno sarà possibile sostenere la ricerca con gusto: grazie alla generosità della famiglia Portinaro, al Castello del Monferrato saranno disponibili le scatole speciali di Krumiri Rossi in edizione limitata, personalizzabili dagli artisti presenti alla kermesse con il proprio supereroe o personaggio dei fumetti preferito.

Un’occasione per coniugare il piacere della tradizione dolciaria casalese con l’impegno per il progresso della ricerca e delle cure. Parte del ricavato sarà infatti destinata a sostenere le attività scientifiche di Solidal per la Ricerca e del DAIRI, con particolare attenzione ai progetti dedicati alle patologie ambientali e amianto-correlate portati avanti nella sede DAIRI dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. Casale Comics & Games rinnova così il proprio impegno a fianco della ricerca, confermando il valore della sinergia tra cultura, creatività, territorio e scienza. Ogni Krumiro personalizzato sarà un piccolo gesto di solidarietà a sostegno di chi lavora ogni giorno per la salute e il futuro della comunità.