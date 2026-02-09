Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

‘Giorno del Ricordo’: il 10 febbraio si commemora la tragedia delle Foibe. Il programma ad Alessandria

DiRaimondo Bovone

Feb 9, 2026 , , , , , , ,

Alessandria si prepara a vivere, domani, la celebrazione di questa ricorrenza annuale, istituita con la Legge n. 92 del 30 marzo 2004. 
Il ‘ricordo’ fa riferimento agli eventi legati alla tragedia delle foibe e delle circa 15.000 vittime della pulizia etnica, portata avanti dai partigiani comunisti slavi mediante la tortura e l’assassinio di quegli Italiani che erano di ostacolo al dominio jugoslavo del dittatore Tito. Le vittime venivano legate con un filo di ferro, colpite alla nuca e gettate nella foiba.

Il ‘ricordo’ è rivolto pure al drammatico esodo dalle loro terre di circa 350.000 istriani, fiumani e dalmati, alla fine del secondo conflitto mondiale, in un contesto storico estremamente complesso e che caratterizzò la questione del cosiddetto ‘confine orientale’.
La data fa riferimento al 10 febbraio 1947, giorno in cui fu firmato il Trattato di pace che assegnava l’Istria e la maggior parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia.

Il programma

Martedì 10 febbraio – ore 10 via Vittime delle Foibe – Area d’ingresso al Piazzale dell’Aeronautica – incrocio con via Nenni, Sacello dedicato alle Vittime delle Foibe
Momento di raccoglimento, con deposizione di una corona d’alloro in ricordo delle Vittime delle Foibe.
Ore 10.30 – via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati – Sacello dedicato agli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati presso il Giardino Norma Cossetto
Deposizione di una corona d’alloro in ricordo degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati ad Alessandria.
Interventi commemorativi delle Autorità.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Da Milano-Cortina al campionato, una domenica olimpica

Feb 9, 2026
IN EVIDENZA

Sigarette di contrabbando, maxi-sequestro a Fiumicino

Feb 9, 2026
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica perde 3-1 a Vigevano e scivola a 5° posto in classifica

Feb 9, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Da Milano-Cortina al campionato, una domenica olimpica

Feb 9, 2026
IN EVIDENZA

Sigarette di contrabbando, maxi-sequestro a Fiumicino

Feb 9, 2026
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica perde 3-1 a Vigevano e scivola a 5° posto in classifica

Feb 9, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

E’ morto il fisico Antonino Zichichi

Feb 9, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x