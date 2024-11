Il nuovo libro di Franco Baresi: presentazione ad Alessandria lunedì 11 novembre al ‘Bon Bon’

La leggenda del Milan Franco Baresi presenterà il suo nuovo libro “Ancora in Gioco” ad Alessandria, lunedì 11 novembre nella suggestiva location del Centro Incontro/Bon Bon Emporio (via Roberto Ferro 39/7). Ospite dell’imprenditore Flavio Tonetto, Baresi sarà intervistato nell’occasione dal giornalista Massimo Veronese (Corriere della Sera). Si parte alle ore 20.

Riflettori puntati sulla sua vita come calciatore e come uomo: una carriera straordinaria, quella di Baresi, che non ha certamente bisogno di troppe presentazioni. Difensore incredibile, ha giocato tutta la sua carriera nel Milan, rimanendo in attività per la bellezza di 20 stagioni, di cui 15 da capitano, ottenendo il 2° posto per numero di presenze nella storia del club. È divenuto una bandiera, è stato eletto “Milanista del Secolo” dai tifosi durante la festa dei 100 anni della società avvenuta nel 1999. La maglia da lui indossata (la numero 6) è stata ritirata dal club in suo onore.

Un volume da non perdere (Sperling & Kupfer, anno 2024).

L’evento di lunedì 11 novembre si dividerà in 2 parti. Sarà possibile partecipare acquistando uno dei due pacchetti disponibili: Silver Access (30 euro) che darà diritto a una copia del nuovo libro “Ancora in gioco. Il viaggio interiore del Capitano” e l’accesso al firma-copie incontrando lo storico campione. L’incontro durerà dalle 19 alle 20 e includerà un aperitivo con stuzzichini.

Il Gold Access (100 euro), dalle ore 20 e includerà, oltre alla copia del libro e l’accesso al firma-copie, anche la partecipazione alla presentazione del libro condotta dal giornalista Massimo M. Veronese, gustando anche una prelibata cena a tavola a base di tartufi curata dal ristorante “Il Fico d’India”.

LE PAROLE – Flavio Tonetto, patron della serata, ha dichiarato: “Sarà un grande onore poter ospitare Franco Barese, amico che conosco da tempo. Con questa serata vogliamo rivivere quelle emozioni che solo una leggenda come Franco potrà regalarci”.

INFO – Per prenotare uno dei due pacchetti (fino ad esaurimento posti) contattare il numero 351-6952322.