CSE Sanità: preoccupazione per la gestione dell’Ospedale di Acqui Terme

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato sindacale.

CSE SANITÀ esprime profonda preoccupazione per il modo in cui la situazione dell’Ospedale di Acqui Terme è stata gestita durante il recente dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Come sempre, la discussione si è concentrata più sugli scontri politici che sulle reali necessità della struttura sanitaria, a totale discapito dei lavoratori e dei cittadini della zona. Se, come paventato, l’ospedale dovesse chiudere o se venissero ridotti ulteriormente i servizi, la situazione diventerebbe insostenibile.

In caso di emergenza, ad esempio, per un infarto, i cittadini di Acqui Terme si troverebbero costretti a percorrere 40 minuti di macchina per raggiungere Alessandria, mettendo a rischio la loro vita in una condizione di crescente difficoltà.

Ad oggi, purtroppo, assistiamo solo a tante parole e pochissimi fatti concreti. Il futuro del presidio ospedaliero sembra essere sempre più incerto, e i segnali che arrivano sono preoccupanti. Come ulteriore conferma della grave situazione, dal 1° maggio è prevista la chiusura di uno dei box del pronto soccorso, riducendo ulteriormente la capacità di risposta dell’ospedale alle emergenze sanitarie.



CSE SANITÀ ribadisce con forza che la salute dei cittadini e la sicurezza dei lavoratori non possono essere

messe in discussione per motivi politici o economici. Le risorse vanno allocate in modo adeguato a garantire servizi sanitari di qualità per la popolazione e per salvaguardare le condizioni di lavoro degli operatori. Inoltre, chiediamo a tutti i sindacati di occuparsi anche di questi veri problemi dei lavoratori e non solo della campagna elettorale per le RSU 2025, dove spesso si promettono mari e monti pur di farsi votare. È fondamentale che le forze sindacali mettano al 1° posto la difesa dei diritti concreti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro, evitando che gli interessi elettorali prevalgano su quelli dei lavoratori e della collettività.

Ci aspettiamo che la politica, sia di maggioranza che di minoranza, prenda atto della gravità della situazione e metta in atto soluzioni concrete, a partire dal rafforzamento dei servizi ospedalieri e dalla tutela dei lavoratori che, ogni giorno, sono in prima linea per garantire la salute della comunità.

Il Coordinamento Territoriale CSE SANITA’-FLP Piemonte