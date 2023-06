Finisce domani il ciclo “Aspettando il Festival”: welfare culturale al centro del 3° appuntamento

Si conclude domani pomeriggio “Aspettando il Festival” , il ciclo di 3 incontri che avvicina l’evento autunnale per mettere al centro la cultura come parte integrante e percorso di cura e di terapia , nonché come strumento di consapevolezza della storia del paziente e dell’attività del medico.

L’appuntamento di domani, giovedì 22 giugno, ultimo del ciclo, è fissato in Biblioteca Civica “Francesca Calvo” alle 17.30, e anticipa il Festival delle Medical Humanities dell’Ospedale di Alessandria, in collaborazione col Comune e l’Azienda Costruire Insieme.

Si confronteranno su “Welfare culturale” Catterina Seia , presidente del CCW – Cultural Welfare Center, Laura Polastri , direttrice della Biblioteca Civica di Alessandria, e Patrizia Santinon , Psicoanalista AO AL e membro del Centro Studi Medical Humanities.

Sarà l’occasione per riflettere su come la cultura possa influenzare positivamente la salute delle persone. In particolare come la partecipazione culturale sia una importante risorsa salutogenica, capace di creare salute.

Per conoscere e approfondire il Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities (CSCC) è possibile visitare la pagina www.ospedale.al.it/it/ struttura-sanitaria/centro- studi-cura-comunita-per- medical-humanities-cscc.