La grande sfida del Laboratorio integrato: l’intelligenza artificiale per l’analisi dei dati

Attrezzato per l’utilizzo di intelligenza artificiale nell’analisi dei dati, risponde a esigenze di predizione, risultato a cui sta lavorando la prof. Stefania Montani, che spiega: “Queste tecniche (deep learning) sono adatte a fare predizione con dati in forma di serie temporali. Alcuni tipi di reti neurali, infatti, riescono a cogliere l’evoluzione temporale del dato, sfruttandone le caratteristiche per predire lo sviluppo futuro. Ma le abbiamo applicate anche per classificare tracce di processi medici”.