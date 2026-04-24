Due studenti di Alexandria School selezionati per la finale ‘Mousetrap Car’: il 27 a Montecarlo

La didattica scientifica arriva fino a Montecarlo. Due studenti della scuola secondaria di primo grado di Alexandria International School sono stati selezionati per la finale del Monaco Mousetrap Car Grand Prix 2026, competizione internazionale che mette alla prova competenze di ingegneria e fisica attraverso la costruzione di veicoli alimentati da una semplice trappola per topi.

La finale si terrà lunedì 27 aprile nel Principato di Monaco, all’interno del circuito del Monaco E-Prix. A rappresentare la scuola saranno Edoardo Benedettino e Nicole Pennimpede, parte di un gruppo di studenti che ha contribuito allo sviluppo del progetto.

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