Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Due studenti di Alexandria School selezionati per la finale ‘Mousetrap Car’: il 27 a Montecarlo

DiRaimondo Bovone

Apr 24, 2026 , , , , ,
Un momento della creazione del prototipo

La didattica scientifica arriva fino a Montecarlo. Due studenti della scuola secondaria di primo grado di Alexandria International School sono stati selezionati per la finale del Monaco Mousetrap Car Grand Prix 2026, competizione internazionale che mette alla prova competenze di ingegneria e fisica attraverso la costruzione di veicoli alimentati da una semplice trappola per topi.
La finale si terrà lunedì 27 aprile nel Principato di Monaco, all’interno del circuito del Monaco E-Prix. A rappresentare la scuola saranno Edoardo Benedettino e Nicole Pennimpede, parte di un gruppo di studenti che ha contribuito allo sviluppo del progetto.  

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale Civile: spazio d’ascolto sul benessere in oncologia nei prossimi 3 lunedì

Apr 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Dfp, Fumarola: “Unire le forze per tirare il Paese fuori dalla crisi”

Apr 24, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Ambiente: il 58% della CO2 mondiale è prodotto da 26 metropoli. Torino la peggiore in Italia

Apr 24, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Due studenti di Alexandria School selezionati per la finale ‘Mousetrap Car’: il 27 a Montecarlo

Apr 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Traffico di migranti: 9 arresti tra Bosnia e Croazia sulla rotta balcanica

Apr 24, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: scoperto un nascondiglio di armi e munizioni

Apr 24, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale Civile: spazio d’ascolto sul benessere in oncologia nei prossimi 3 lunedì

Apr 24, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x