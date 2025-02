Domani al Teatro di Spigno uno spettacolo unico e irripetibile: ‘Coniglio bianco, coniglio rosso’

“Coniglio Bianco Coniglio Rosso” – Uno spettacolo unico e irripetibile!

Sabato 8 febbraio 2025 – ore 21

Teatro Comunale Franco Vasconi di Spigno Monferrato (AL)

La stagione Teatro nelle Valli Bormida presenta uno degli eventi più attesi e misteriosi: “Coniglio Bianco Coniglio Rosso” di Nassim Soleimanpour, un’esperienza teatrale unica nel suo genere, un mix di ironia, profondità e riflessione che coinvolge e spiazza. Nulla è lasciato al caso, ma tutto accade per la prima e unica volta. Una performance che mette sullo stesso piano autore, attore e spettatore, creando un’esperienza teatrale imprevedibile e irripetibile.

Di cosa si tratta?

Scritto dall’iraniano Nassim Soleimanpour, “Coniglio Bianco Coniglio Rosso” è un esperimento sociale travestito da spettacolo. L’attore (in questa occasione, Paolo La Farina) sale sul palco senza aver mai letto il copione, che riceve in una busta sigillata solo all’inizio della rappresentazione. Senza regia, senza prove, con soli pochi oggetti di scena – una sedia, un tavolo e due bicchieri – lo spettacolo si costruisce dal vivo, mettendo in gioco il coraggio, l’improvvisazione e l’abilità dell’attore, insieme alla partecipazione emotiva del pubblico.

paolo la farina

L’interprete della serata

Paolo La Farina, regista, attore e direttore artistico della stagione Teatro nelle Valli Bormida, accoglie con entusiasmo questa sfida che in passato ha visto protagonisti attori di fama nazionale e internazionale. Dopo essersi dedicato con passione alla direzione artistica di questa stagione teatrale, La Farina porta ora sul palco la sua esperienza, offrendo una performance che promette di sorprendere e coinvolgere.

Un fenomeno teatrale globale

Rappresentato in oltre 25 lingue e in più di 1000 repliche nel mondo, lo spettacolo ha vinto premi prestigiosi come il Best New Performance al Dublin Fringe Festival e il Summerworks Outstanding New Performance Text Award. Soleimanpour, che inizialmente non poteva viaggiare fuori dall’Iran, ha trasformato la sua impossibilità in un’opera universale, in cui la voce dell’autore arriva direttamente al pubblico attraverso le parole dell’attore.

La stagione Teatro nelle Valli Bormida è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito e con il sostegno della Banca CR Asti.

