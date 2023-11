La violenza sulle donne va fermata ora. Secondo i dati Istat una donna su tre, nel corso della vita, ha subito una forma di violenza: fisica, verbale o psicologica. Si tratta di un’escalation senza fine, che riguarda tutti a prescindere dal contesto economico e culturale, con declinazioni sempre diverse all’interno delle mura domestiche, familiari e lavorative. Confagricoltura Donna e Soroptimist International d’Italia sono impegnate in tante piazze Italiane con le clementine, simbolo della campagna dell’ONU “Orange the world”, distribuite in cambio di offerte per sostenere i centri antiviolenza sul territorio.

In provincia

Confagricoltura Donna Piemonte, Confagricoltura Donna Alessandria e Confagricoltura Alessandria, in collaborazione con Sorptimist International, distribuiranno le clementine, simbolo dell’antiviolenza di genere, in cambio di un’offerta (minimo 10 euro) per sostenere il Centro antiviolenza Me.dea.

Le modalità per contribuire alla raccolta fondi

Prenotando il sacchetto entro oggi alle Consigliere dell’associazione oppure telefonando allo 0131-43151 (referente Barbara Lazzarini). Ritiro negli uffici di via Trotti 122, dal 27 al 30 novembre (lun/ven 8,30/12,30 e 13,30/17,30).

alle Consigliere dell’associazione oppure telefonando allo (referente Barbara Lazzarini). negli uffici di via Trotti 122, (lun/ven 8,30/12,30 e 13,30/17,30). Ritirando direttamente le clementine al banco di Soroptimist, partner dell’iniziativa, domenica 26 novembre ad Acqui Terme (corso Italia – Piazzetta ex Pretura dalle 10 alle 18).

Le parole

“L’iniziativa va nella direzione intrapresa da Confagricoltura Donna Alessandria, favorendo la collaborazione, lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e delle pari opportunità nel settore agricolo e, più in generale, nella società, testimoniando l’importanza del fare squadra” ha dichiarato Michela Marenco, presidente dei Confagricoltura Donna Alessandria.