Monferrato Basket e Solidal insieme per la ricerca, domani al PalaSport di Casale Monferrato

Domani al PalaEnergica ‘Paolo Ferraris’ di Casale, durante la partita con Urania Milano (20.30), poster solidali in collaborazione con l’azienda Zerbinati.

Novipiù Monferrato Basket e Solidal per la Ricerca ancora insieme per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sanitaria condotta dal DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi.

I protagonisti della partita solidale saranno 10 tifosi, che sabato sera al PalaEnergica Paolo Ferraris potranno assicurarsi un’esperienza del tutto originale con gli atleti e lo staff tecnico della squadra casalese. Con una donazione di 40 euro , infatti, si potrà ricevere uno dei poster della squadra autografati dai giocatori e il pass per una visita esclusiva all’azienda Zerbinati con gli atleti e lo staff tecnico della Monferrato Basket.

Una visita in programma per la giornata di lunedì 11 dicembre alle ore 10,30 che darà la possibilità non solo di conoscere, in compagnia dei cestisti casalesi, l’attività di una delle aziende leader in Italia nella produzione di insalate e verdure fresche pronte al consumo e di piatti pronti, ma anche di partecipare a un gustoso aperitivo.

Info

Biglietti per la partita tra Novipiù Monferrato Basket e Wegreenit Urania Milano in vendita sul sito Ticketmaster.it. Da oggi botteghino aperto al palazzetto: venerdì dalle 17 alle 19,30; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 18,30 ad inizio partita.