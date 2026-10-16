Attualità Alessandrina Eventi Mostre

Cassine: da domani per un mese, nei weekend, la mostra contro la violenza di genere

DiRaimondo Bovone

Ott 16, 2026 , , , , , , , , ,

Sabato 17 Ottobre, alle ore 16.30 nella Chiesa Monumentale di San Francesco, verrà inaugurata a Cassine la mostra “Com’eri vestita?”, ideata da Amnesty International e Libere Sinergie e promossa in provincia di Alessandria da Zonta Club Alessandria.
L’installazione è realizzata nell’ambito della campagna mondiale ‘Zonta dice no alla violenza contro le donne’ e supporta la campagna nazionale di AMNESTY #iolochiedo. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Cassine, della Provincia di Alessandria e delcentro antiviolenza me.dea.
Per un mese, nei fine settimana, sarà possibile visitare il percorso espositivo che affianca abiti a testimonianze di violenza, con l’obiettivo di contrastare uno dei pregiudizi più diffusi: quello che attribuisce alla vittima una responsabilità legata al proprio abbigliamento.
L’esposizione ha finalità educative e resterà aperta fino al 17 novembre, con possibilità di visita libera il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Sarà possibile organizzare visite guidate per gruppi e scuole su prenotazione, contattando il numero 339-1233894.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Fondazione CRAL: da oggi a sabato 24 ottobre, a Palatium Vetus, 12 appuntamenti con “E’ Cultura”

Ott 16, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Attualità Alessandrina Eventi Mostre

Rivalta Bormida: da domani in Biblioteca una mostra di ‘foto di rispetto’ col progetto me.dea.

Ott 16, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Fondazione CRAL: 40.000 euro per il Corso di Gemmologia dell’Istituto “Cellini” di Valenza

Ott 16, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Mostre

Cassine: da domani per un mese, nei weekend, la mostra contro la violenza di genere

Ott 16, 2026 Raimondo Bovone
Economia Video

Più occupati in Italia, ma resta il divario nord-sud

Ott 16, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Von der Leyen: “No alla revoca di sanzioni finché la Russia non finisce la guerra”

Ott 16, 2026
Attualità Cronaca Video

Taranto: violenze fisiche e psichiche ad anziani in struttura abusiva

Ott 16, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x