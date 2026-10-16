Cassine: da domani per un mese, nei weekend, la mostra contro la violenza di genere

Sabato 17 Ottobre, alle ore 16.30 nella Chiesa Monumentale di San Francesco, verrà inaugurata a Cassine la mostra “Com’eri vestita?”, ideata da Amnesty International e Libere Sinergie e promossa in provincia di Alessandria da Zonta Club Alessandria.

L’installazione è realizzata nell’ambito della campagna mondiale ‘Zonta dice no alla violenza contro le donne’ e supporta la campagna nazionale di AMNESTY #iolochiedo. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Cassine, della Provincia di Alessandria e delcentro antiviolenza me.dea.

Per un mese, nei fine settimana, sarà possibile visitare il percorso espositivo che affianca abiti a testimonianze di violenza, con l’obiettivo di contrastare uno dei pregiudizi più diffusi: quello che attribuisce alla vittima una responsabilità legata al proprio abbigliamento.

L’esposizione ha finalità educative e resterà aperta fino al 17 novembre, con possibilità di visita libera il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Sarà possibile organizzare visite guidate per gruppi e scuole su prenotazione, contattando il numero 339-1233894.

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