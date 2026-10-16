Un investimento da 40.000 euro, votato all’unanimità dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria su proposta del Presidente Paolo Arrobbio, arriva a dare nuova luce al Corso di Gemmologia dell’Istituto di Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” di Valenza. Non è solo un contributo economico, ma una scommessa sul talento: i fondi serviranno a rinnovare i laboratori con nuovi piani di supporto per la strumentazione, una pompa di calore e un impianto elettrico all’altezza delle tecnologie moderne. Un intervento importante per aumentare la dotazione strumentale e la qualità delle attrezzature.
LE PAROLE -Così il il Presidente Arrobbio: «La formazione nell’analisi e nella commercializzazione delle pietre preziose è un tassello vitale perla nostra filiera orafa e il Cellini è un’eccellenza che vogliamo continuare a far crescere, credendo nella formazione altamente qualificata come leva disviluppo per il territorio».
Fondazione CRAL: 40.000 euro per il Corso di Gemmologia dell’Istituto “Cellini” di Valenza
Un investimento da 40.000 euro, votato all’unanimità dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria su proposta del Presidente Paolo Arrobbio, arriva a dare nuova luce al Corso di Gemmologia dell’Istituto di Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” di Valenza. Non è solo un contributo economico, ma una scommessa sul talento: i fondi serviranno a rinnovare i laboratori con nuovi piani di supporto per la strumentazione, una pompa di calore e un impianto elettrico all’altezza delle tecnologie moderne. Un intervento importante per aumentare la dotazione strumentale e la qualità delle attrezzature.