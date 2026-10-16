Economia IN EVIDENZA Video

Bilancio UE: allarme per i tagli a clima e ambiente

Di

Ott 16, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Trenta miliardi di euro in meno per clima e ambiente. È l’effetto che potrebbe avere la nuova proposta per il bilancio dell’Unione europea 2028-2034, che prevede una riduzione complessiva delle risorse comunitarie di 159 miliardi di euro.
A lanciare l’allarme sono Greenpeace, Legambiente, Lipu, WWF e altre organizzazioni ambientaliste, che chiedono di cambiare rotta e destinare almeno 1.000 miliardi di euro alla tutela del clima e dell’ambiente, di cui 200 miliardi per la biodiversità.
Secondo un’analisi citata dalle associazioni, gli eventi meteorologici estremi dell’estate potrebbero costare all’economia europea circa 180 miliardi di euro nel 2026, con una riduzione del PIL dell’1%.
Nel mirino anche il sostegno all’agricoltura intensiva e il futuro del programma LIFE, lo strumento europeo dedicato alla tutela ambientale, per il quale la proposta non prevede fondi specificamente vincolati. Le associazioni chiedono quindi risorse certe per la transizione ecologica, il ripristino degli ecosistemi e un’agricoltura più sostenibile. Perché, avvertono, tagliare oggi gli investimenti potrebbe significare pagare un conto ancora più salato domani.
mgg/gtr/col

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Intercettori sufficienti per l’inverno, Mosca non vuole la tregua energetica”

Ott 16, 2026
Attualità Costume & Società Cucina Video

Ricetta: tacchino al pompelmo

Ott 16, 2026
Economia Video

Più occupati in Italia, ma resta il divario nord-sud

Ott 16, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Intercettori sufficienti per l’inverno, Mosca non vuole la tregua energetica”

Ott 16, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Bilancio UE: allarme per i tagli a clima e ambiente

Ott 16, 2026
Attualità Costume & Società Cucina Video

Ricetta: tacchino al pompelmo

Ott 16, 2026
Attualità Alessandrina Eventi Mostre

Cassine: da domani per un mese, nei weekend, la mostra contro la violenza di genere

Ott 16, 2026 Raimondo Bovone