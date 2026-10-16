Fondazione CRAL: da oggi a sabato 24 ottobre, a Palatium Vetus, 12 appuntamenti con “E’ Cultura”

Da oggi, venerdì 16 ottobre, a venerdì 23 ottobre, Palatium Vetus si trasforma in un contenitore culturale ‘a tutto tondo’, con spettacoli teatrali e cinematografici, dibattiti, danza e concerti. Gli appuntamenti ospitati all’interno della sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria saranno 11, più la cerimonia di premiazione del Premio giornalistico nazionale “FrancoMarchiaro” che si terrà, sabato 24 ottobre, presso l’Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

LE PAROLE – Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione, sottolinea: “E’ Cultura è una rassegna che valorizza la cultura nelle sue molteplici sfaccettature, avendo come proprio baricentro il forte radicamento territoriale, e la valorizzazione di associazioni, artisti, musicisti che rappresentano per Alessandria e per la sua provincia risorse preziose, capaci di attrarre un pubblico ampio che va ben oltre i confini locali”.

Il bellissimo cortila interno di Palatium Vetus

IL PROGRAMMA – VENERDÌ 16 OTTOBRE – Ore 18, Broletto: Cinefestival Immersi nelle storie 2026 – Sguardi di donne, con ‘La Voce della Luna’. Ore 21, cortile: concerto “Viaggio tra i ricordi d’infanzia” per pianoforte a 4 mani, a cura di Ivana Zincone e Massimiliano Pinna

SABATO 17 OTTOBRE – Ore 17, cortile: “Magico Camy Galà della magia”, con Magicocamy & Scartapenna. Ore 21, Broletto: “Tango, l’anima e la strada”, viaggio musicale e teatrale nel cuore del tango con Marcello Bianchi (violino), Claudio Merlo (violoncello), Daniela Demicheli (pianoforte), Marco Panzanaro (voce recitante).

DOMENICA 18 OTTOBRE – Ore 15:30, cortile: Progetto Musica “CLASSICA IN CORTILE”, a cura del Liceo Musicale “Umberto Eco” di Alessandria e dell’Orchestra “Ritmo Valenziano” dell’IC. Tortona.

LUNEDÌ 19 OTTOBRE – Ore 18:00, cortile: “Stabilimento delle Arti” – Vignale in Danza “Nebbia”

MARTEDÌ 20 OTTOBRE – Ore 18, Broletto: “Omaggio a Franco Battiato”, Carlo Guaitoli al pianoforte

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE – Ore 18:30, Broletto: Circolo del Cinema Adelio Ferrero e Ottobre Alessandrino” dialogo con Enrica Fico Antonioni e Leonardo De Mai

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE – Ore 17, cortile: Il Centro Down di Alessandria presenta “Dove i sogni danzano” con Peter Larsen Dance Studio ASD e Centro Danza Piemonte. Ore 21, cortile: Oviglio Arte con ‘P. Voices – Top of the Rock & Pop’

VENERDÌ 23 OTTOBRE – Ore 21, Broletto: Progetto Musica, De André e PFM di e con la “Beggar’s Farm di Franco Taulino.

SABATO 24 OTTOBRE – Ore 16, università, aula Disit: Fondazione CRAL e Fondazione SolidAL presentano la cerimonia di premiazione del Premio giornalistico nazionale “Franco Marchiaro” – XII edizione, con Enrico Mentana “Testimone dell’Informazione 2026” e Cecilia Sala “Premio Umberto Eco 2026”.

L’ateneo alessandrino