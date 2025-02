Carnevale ad Alessandria, sfilata dei carri domenica 9 marzo: come iscriversi

Sarà presentato a breve il programma del Carnevale della Città di Alessandria che tornerà in centro domenica 9 marzo con la sfilata di carri e gruppi da piazza Garibaldi. Sono aperte le adesioni di carri allegorici e gruppi a piedi: possono partecipare tutti alla sfilata in maschera, dalle scuole alle parrocchie, dalle associazioni ai gruppi di cittadini, per una giornata ricca di eventi.

L’idea è quella di coinvolgere tutta la città, a cominciare dalle scuole, per una grande Festa in Maschera. Le adesioni si ricevono sino a domenica 2 marzo. L’evento, organizzato con il Comune, vedrà protagoniste molte associazioni, come già avvenuto a Capodanno.

Anche i sobborghi e i quartieri si stanno mobilitando: il Quartiere Cristo annuncia la 19^ edizione del carnevale il 23 febbraio in Piazza Ceriana, mentre Spinetta Marengo prepara una festa il 1° marzo.