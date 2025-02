ACLI: i requisiti per l’assegno di invalidità

Per richiedere l’Assegno di Invalidità è necessario che il proprio medico di base compili e trasmetta all’INPS il certificato telematico Modello SS3. La semplice trasmissione all’INPS non costituisce anche la domanda di Assegno, domanda che deve essere presentata alla stessa INPS con la copia del certificato medico e l’ultima dichiarazione dei redditi personale e del coniuge.

Il requisito sanitario richiesto è la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, accertato da una Commissione Medico-Legale dell’INPS. Il requisito amministrativo richiesto è il possesso di almeno 260 contributi settimanali (5 anni), di cui 156 (3 anni) maturati nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda. È possibile utilizzare tutta la contribuzione, anche quella estera maturata in paesi convenzionati con l’Italia. L’Assegno di Invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04