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Dal Lions Club Boscomarengo Santa Croce un ‘mappamondo tattile’ in dono alla Biblioteca

DiRaimondo Bovone

Giu 10, 2026 , , , , ,
La donazione del mappamondo tattile in Biblioteca

In occasione della giornata Lions dedicata ad Helen Keller, la donna della Luce, il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, lo scorso giovedì 4 giugno, ha donato un ‘mappamondo tattile’ per persone con disabilità visiva alla Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, proprio per perpetrare, con questo concreto gesto, la memoria di questo significativo personaggio.
Il prezioso dono è stato consegnato nella Sala Helen Keller (2° piano della Biblioteca) dalla presidente del Club Marta Scrivanti, presenti il vice-sindaco Giovanni Barosini, i consiglieri comunali Luigi Sfienti ed Ezio Castelli, il presidente della Sezione dell’Unione dei Ciechi e Ipovedenti, Valter Scarfia, e il funzionario Letizia Mazzarello del Comune di Alessandria.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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