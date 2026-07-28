IN EVIDENZA

Incendi, in Spagna migliaia di persone costrette a lasciare le loro abitazioni

Di

Lug 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di persone in Spagna sono state costrette a lasciare le abitazioni a causa degli incendi che continuano a propagarsi in tutto il Paese. I roghi stanno causando grande allarme intorno alla capitale Madrid e nella regione di Valencia, sulla costa orientale spagnola, con 79.000 persone evacuate e circa 30.000 altre invitate a rimanere nelle proprie case. Un nuovo incendio divampato domenica vicino a Valencia ha costretto all’evacuazione 15.000 persone, mentre crescono le preoccupazioni per l’entità dei danni che potrebbe causare. Le autorità spagnole affermano che oltre 1.500 chilometri quadrati di terreno sono stati distrutti dagli incendi dall’inizio dell’anno, una superficie sei volte superiore a quella bruciata nello stesso periodo dell’anno scorso.
L’incendio che sta divampando intorno alla città di Avila, nella Spagna centrale, è il più grande mai registrato nella storia del paese, dopo aver bruciato circa 50.000 ettari. Nel comune di Las Rozas, a Madrid, 250 persone sono ospitate in un rifugio.
abr/gtr
(Fonte CCTV+)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Midiri “La laurea del calciatore Marconi un esempio per tanti giovani”

Lug 28, 2026
IN EVIDENZA

Mirri celebra la laurea di Marconi “Un ragazzo raro e di grande coraggio”

Lug 28, 2026
IN EVIDENZA

Il calciatore Marconi si laurea all’Università di Palermo “Un bel traguardo”

Lug 28, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Incendi, in Spagna migliaia di persone costrette a lasciare le loro abitazioni

Lug 28, 2026
IN EVIDENZA

Midiri “La laurea del calciatore Marconi un esempio per tanti giovani”

Lug 28, 2026
TOP NEWS

Zelensky dopo incontro con Trump “discussa la produzione di patriot”

Lug 28, 2026
TOP NEWS

Doppio oro per l’Italscherma ai Mondiali, trionfano fiorettisti e spadiste

Lug 28, 2026