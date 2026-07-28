Midiri “La laurea del calciatore Marconi un esempio per tanti giovani”





PALERMO (ITALPRESS) – Dalla promozione in Serie B conquistata con la maglia del Palermo nel 2022 fino alla laurea con 110 e lode all’Università degli Studi di Palermo. Ivan Marconi aggiunge un nuovo capitolo al proprio percorso personale e professionale, diventando il primo calciatore che ha militato nel club rosanero a conseguire la laurea nell’ateneo del capoluogo siciliano. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, che ha evidenziato il valore del progetto dedicato agli studenti-atleti. “È una giornata, secondo me, molto importante, perché al di là dell’importanza che riguarda il singolo soggetto, questo meccanismo ha portato all’Università di Palermo una nuova idea dello sport, una nuova idea dello status di sportivo”. Il rettore ha quindi sottolineato come l’esperienza di Marconi abbia rappresentato un modello per tanti altri atleti. “Da quell’esempio che è avvenuto con i giocatori del Palermo, tanti ragazzi che militano in diversi sport, anche professionistici, hanno cominciato a frequentare questa università. Quindi siamo stati, ancora una volta, inclusivi: li abbiamo considerati parte di un sistema e li stiamo laureando. Stiamo dando loro un futuro che va al di là del loro successo sportivo. Coniugare sport e studio, sport e università, per noi è diventato un bel dialogo e un bel messaggio. Piace moltissimo ai ragazzi, sono diventati dei nostri amici e quindi, di fatto, sono amici di tutta la comunità UniPa”.

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