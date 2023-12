Comune di Alessandria: campagna di sensibilizzazione contro l’utilizzo dei botti

Il Capodanno è occasione di festa per gli umani, ma per i nostri amici a 4 zampe può diventare una notte da incubo. I “botti” possono essere divertenti per le persone, ma non altrettanto per gli animali che, spesso, a causa dei rumori violenti ai quali non sono abituati, hanno serie ripercussioni psichico-comportamentali che potrebbero ripercuotersi per diverso tempo, e portare anche alla fuga e, di conseguenza, alla morte.

Per questo il Comune di Alessandria, con la vicesindaco, con delega alla Tutela animali, Marica Barrera, rilancia la campagna di sensibilizzazione che ha lo scopo di sensibilizzare le persone ai corretti comportamenti al fine di tutelare il benessere degli animali.

“Gli animali – sottolinea Barrera – non sono abituati ai petardi e non sopportano i rumori violenti che possono causare in loro ansia, sofferenza, cambiamenti del comportamento fino a spingerli alla fuga. Inoltre, trattandosi di materiali esplodenti, esiste l’oggettivo pericolo di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, non solo in chi li maneggia, ma anche in coloro che potrebbero essere fortuitamente colpiti”.

La campagna

Fonda il proprio presupposto direttamente su quanto sancito dal Regolamento comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali, che espressamente vieta “l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dal 24 dicembre al 6 gennaio e il martedì grasso di carnevale di ogni anno” (sanzione prevista: da €. 200 a 500).

Inoltre la campagna di sensibilizzazione è rivolta anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che vuole invitare ad un momento di riflessione i ragazzi e le loro famiglie sull’utilizzo di petardi e botti.