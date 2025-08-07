Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Cabaret al Quartiere Cristo: domani sera la Compagnia Teatrale Fubinese presenta ‘Decolors’

DiRaimondo Bovone

Ago 7, 2025 , , , , ,

Domani, venerdì 8 agosto, alle ore 21.15, alla Soms del Cristo (giardino estivo, via Parini), la Compagnia Teatrale Fubinese presenta DECOLORS, spettacolo di musica e cabaret con Massimo Brusasco, Maurizio Ferrari e Massimo Faletti. Ingresso libero.

Dopo i successi di “Va là che vai bene”, “Stai su da dosso”, “Il buono, il brutto e quello ignorante” e “Cosa ci tocca fare”, la Compagnia Teatrale Fubinese propone “Decolors”, il nuovo spettacolo di musica e cabaret con Massimo Brusasco, Maurizio Ferrari e Massimo Faletti.
Collaudata la formula, inedite le gag, un omaggio a Renzo Arbore e, tra l’altro, la parodia di una delle più celebri canzoni dei The Kolors, rivista dagli imbianchini (I Decolors, appunto).
E, anche stavolta, il pubblico avrà l’occasione di scoprire chi sono gli insospettabili cantanti che si sono cimentati nella “Canzone di Fubine”, l’inno del nostro paese….

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Costume & Società Eventi IN EVIDENZA

‘Aperti per ferie’: l’Enoteca Regionale del Barolo vi aspetta da oggi a domenica 17 agosto

Ago 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Vedo un disegno politico della magistratura sui migranti”

Ago 7, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 7 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 6, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Cabaret al Quartiere Cristo: domani sera la Compagnia Teatrale Fubinese presenta ‘Decolors’

Ago 7, 2025 Raimondo Bovone
Costume & Società Eventi IN EVIDENZA

‘Aperti per ferie’: l’Enoteca Regionale del Barolo vi aspetta da oggi a domenica 17 agosto

Ago 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Vedo un disegno politico della magistratura sui migranti”

Ago 7, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 7 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 6, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x