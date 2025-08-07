Cabaret al Quartiere Cristo: domani sera la Compagnia Teatrale Fubinese presenta ‘Decolors’

Domani, venerdì 8 agosto, alle ore 21.15, alla Soms del Cristo (giardino estivo, via Parini), la Compagnia Teatrale Fubinese presenta DECOLORS, spettacolo di musica e cabaret con Massimo Brusasco, Maurizio Ferrari e Massimo Faletti. Ingresso libero.

Dopo i successi di “Va là che vai bene”, “Stai su da dosso”, “Il buono, il brutto e quello ignorante” e “Cosa ci tocca fare”, la Compagnia Teatrale Fubinese propone “Decolors”, il nuovo spettacolo di musica e cabaret con Massimo Brusasco, Maurizio Ferrari e Massimo Faletti.

Collaudata la formula, inedite le gag, un omaggio a Renzo Arbore e, tra l’altro, la parodia di una delle più celebri canzoni dei The Kolors, rivista dagli imbianchini (I Decolors, appunto).

E, anche stavolta, il pubblico avrà l’occasione di scoprire chi sono gli insospettabili cantanti che si sono cimentati nella “Canzone di Fubine”, l’inno del nostro paese….