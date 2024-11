“Alessandria si accende” per il Natale 2024, il Comune investe 100.000 euro

Sinergia con le associazioni, con le imprese, con i commercianti e con le realtà imprenditoriali: per la prima volta il Natale di Alessandria sarà illuminato dall’accensione di ben 2 alberi di Natale, entrambi finanziati da importanti realtà alessandrine. Il primo, alto 10 metri, davanti al Comune, decora piazza della Libertà, donato dall’azienda Paglieri. Il secondo, collocato dove corso Roma incontra piazza Garibaldi, sarà invece donato da Kimono, storica realtà commerciale del territorio. È la prima volta che ben 2 imprese decidono di scendere in campo per promuovere una festività tanto sentita dai cittadini, e questa loro decisione mostra inequivocabilmente un segnale di forte vivacità di un territorio che ha la volontà di mettersi in gioco.

Il Natale sarà anche sinonimo di luminarie. Per le luci e le decorazioni il Comune di Alessandria ha deciso di investire 100.000 euro, cifra che prevede anche un contributo destinato a sostenere le realtà dei commercianti che si stanno spendendo in prima persona nell’ideare iniziative destinate ad animare le vie degli acquisti. Le luminarie interesseranno piazza della Libertà, piazza Marconi, piazza Santo Stefano, piazzetta della Lega e, in quest’ultima location, farà la sua comparsa anche la “Casa di Babbo Natale”, attrazione destinata ai più piccoli. Tanti poi gli eventi che animeranno la città a dicembre, il sabato e la domenica.