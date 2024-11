La Settimana della Ricerca apre giovedì 21 con l’aperitivo solidale da ‘Melchionni Cafè’

La ‘Settimana della Ricerca’ inizierà in modo decisamente gustoso grazie all’aperitivo solidale da Melchionni Cafè: giovedì 21 novembre dalle 18, in via Chenna 18 ad Alessandria, sarà possibile passare una serata in compagnia facendo del bene, grazie anche agli amici di Double News. Parte del ricavato sarà infatti devoluto a Solidal per la Ricerca a sostegno delle attività del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Con un’offerta minima di 13 €, i partecipanti potranno gustare un cocktail accompagnato da tre piattini di assaggi e allo stesso tempo contribuire al progresso della ricerca sanitaria sul territorio. Questa iniziativa rappresenta, inoltre, la chiusura di un percorso iniziato a settembre con i piatti speciali che a pranzo, all’interno del menù di Melchionni Cafè, per 10 settimane hanno permesso di sostenere la ricerca del DAIRI e di scoprire le cartoline dedicate alle parole della ricerca.

È possibile prenotare entro le 12 di mercoledì 20 novembre al numero 338-4704847 o direttamente online sul sito del Melchionni Café al link https://prenotazioni.cooperto.it/in/a2defb9d-ea05-4c .