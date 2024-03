Un fiore al giorno e un motto, “Facciamo diventare virale la gentilezza” coniato dal professore e TikToker Sandro Marenco , sono gli elementi centrali della nuova iniziativa social promossa da Confcommercio Alessandria e Associazione Commercianti di Borgo Rovereto con l’intento di promuovere comportamenti gentili.

Il gioco durerà fino a sabato 23 marzo.

Ogni giorno verrà lasciato, in un luogo centrale, un fiore come ambasciatore di gentilezza: chiunque potrà prenderlo e pubblicare una storia sui social, contribuendo così a diffondere i comportamenti gentili.

Dove saranno i fiori? Ogni giorno sui profili Instagram e Facebook delle due associazioni verrà svelata la posizione. @confcommercialessandria @borgoroveretoassociazione

Chi potrà prendere il fiore? Tutti coloro che desiderano contribuire a diffondere gentilezza potranno prendere il fiore.

L’obiettivo

Spiegano i rappresentanti di Confcommercio e Associazione Commercianti Borgo Rovereto: “Uno dei temi più sentiti in città, in particolar modo per il centro, è la necessità di ritrovare e riscoprire relazioni gentili tra le persone , che spesso, per tante ragioni, non vengono coltivate nella quotidianità. Per questa ragione abbiamo pensato di fare da apripista e lanciare un gioco che inviti le persone ad adottare la gentilezza e a diffonderla a loro volta. Abbiamo scelto come messaggeri i fiori che, con la loro grazia e bellezza, ci aiuteranno a colorare i nostri profili social”.