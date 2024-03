Con alcune semplici regole è possibile prevenire le malattie renali, come fare movimento (preferire le scale all’ascensore, parcheggiare lontano dal posto di lavoro e fare una passeggiata di 20 minuti almeno una volta al giorno), privilegiare frutta fresca e verdura, consumare cereali, riso e pasta regolarmente e legumi e pesce almeno due volte la settimana, utilizzare carne, uova e formaggi per realizzare i condimenti più che come secondo piatto e limitare il sale preferendo, per esempio, le spezie.