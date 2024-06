Nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno si terrà nella splendida cornice del ‘Dina Bellotti’ (via Monteverde 24), la Alessandria Green Week 2024, Natura & Dintorni al Giardino Botanico , rinnovando così il consueto appuntamento che si preannuncerà lunedì 3 giugno con la marcia UNICEF per i diritti dell’infanzia.

Piante meravigliose e inconsuete, orchidee dai colori sgargianti, ambientazioni desertiche e molto altro attendono i visitatori in questo “cuore verde” della Città. Saranno tre giorni ricchi di attività in cui sarà possibile approfondire i temi dell’ambiente e della natura andando alla scoperta delle meraviglie botaniche, etologiche e naturalistiche del Giardino Botanico. Ma non solo. Anche conferenze, spettacoli, musica e tanto divertimento per i più piccoli.

L’ingresso sarà gratuito e i visitatori potranno godere liberamente tutto ciò che questa perla cittadina offre, eccezionalmente anche in orario serale nelle giornate di venerdì e sabato, e il personale del Giardino Botanico, come pure i volontari dell’Associazione RNA Natura Ragazzi, saranno a disposizione per fornire informazioni e indicazioni.

Orari e info

Venerdì 7 giugno: 9/12:30 – 15/20 – 21/23

Sabato 8 giugno: 9/12:30 – 15/20 – 21/23

Domenica 9 giugno: 9/12:30 – 15/19

Info: [email protected]