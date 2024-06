La città di Alessandria e il Lago Maggiore saranno le scenografie naturali del 32esimo Grand Prix Bordino edizione 2024, evento di notevole interesse culturale e sportivo organizzato annualmente dal Veteran Car Club Bordino di Alessandria, che quest’anno si svolgerà nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, riunendo un buon numero di appassionati e collezionisti di prestigiose auto d’epoca, provenienti da varie località italiane e straniere.

Il Grand Prix Bordino fa parte di “ASI Circuito Tricolore”, che promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori da percorrere a bordo di auto storiche; inoltre, ha ottenuto il Patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero della Cultura, dell’ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, della Città di Alessandria.

Il programma

Venerdì 7 giugno partenza da Alessandria – dalle ore 12 in piazzetta della Lega e nelle vie limitrofe sarà possibile ammirare da vicino le autovetture protagoniste della tre giorni motoristica. Previsto lo spettacolo delle Sweet Dolls, performers Burlesque che con abiti e movenze a tema per rallegrare l’atmosfera. Partenza prevista per le ore 16.

Sabato 8 giugno – sul Lago Maggiore – le autovetture con gli equipaggi in costumi d’epoca percorreranno le strade di Stresa, Pallanza, Villa Taranto e quelle lungo Lago di Mergozzo, Lago d’Orta e Lago Maggiore. In serata crociera sul Lago con sbarco sull’Isola Bella con cena.

Domenica 9 giugno ritorno in città – i partecipanti infine faranno ritorno verso Alessandria, ma nel tracciato del percorso è prevista una sosta presso una risiera del casalese. L’evento troverà la sua conclusione in Spinetta Marengo.

Info

