La Russa “Confronto politico sia civile, non accettiamo provocazioni”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non dobbiamo accettare nessun tipo di provocazione che vorrebbe fare scendere il confronto politico a un livello incivile. A noi interessa continuare a camminare nella direzione di un riconoscimento reciproco della libertà di esprimere le proprie idee. E credo che Sergio Ramelli, come Fausto Tinelli e Iaio Iannucci, per citare vittime innocenti, siano i migliori vessilliferi di questa speranza, di questo desiderio, di questa volontà che cammina”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo a una domanda sull’insulto pronunciato nei suoi confronti da Adelmo Cervi dal palco Cgil, nel corso di un punto stampa a margine dell’inaugurazione della mostra su Sergio Ramelli al Parlamento europeo, a Bruxelles. “Possono alcuni cercare di rallentarla, ma non si può fermare una volontà di rispetto, di pacificazione, di libertà di pensiero reciproca”, ha aggiunto.

