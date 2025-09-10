“Alessandria Barocca e non solo…”, venerdì 12 alle 21 appuntamento a San Sebastiano Curone

Nell’intima cornice della sala S.M.S. di San Sebastiano Curone, il XVI Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” ospita un appuntamento che promette di coniugare la potenza espressiva della grande musica con la profondità del racconto teatrale.

Ingresso libero senza obbligo di prenotazione.

Venerdì 12 settembre, alle ore 21, va in scena Amate immortali – Le indimenticabili storie d’amore dei

compositori, un viaggio poetico e musicale tra le passioni, i turbamenti e gli slanci sentimentali che hanno ispirato alcune delle pagine più intense del repertorio romantico e tardo-romantico.

Il pianista Matteo Costa interpreterà musiche di Beethoven, Chopin, Schumann, Tchaikovsky e Debussy,

tracciando un filo sonoro che attraversa epoche e sensibilità diverse, unite dalla comune urgenza

dell’espressione amorosa.

A dare voce ai pensieri, alle lettere e alle confessioni dei protagonisti sarà la musicologa Alice Fumero,

autrice del testo e narratrice della serata, affiancata dalla presenza scenica di Marco Panzanaro, che

presterà il suo timbro alle letture.

CREDITI – Evento realizzato in collaborazione con Comune e Pro loco di Montacuto, con il sostegno delle Fondazioni CRA e CRT, del Comune di Alessandria, della Diocesi di Tortona, di alcuni sponsor privati e gode del Patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comuni di Oviglio, Ponzano Monf.to, Montacuto, San Sebastiano Curone e delle Diocesi di Alessandria e Casale Monferrato.

