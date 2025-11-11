Economia IN EVIDENZA Video

Bankitalia: a giugno cresciute le entrate turistiche, +3.6 miliardi di euro

Set 11, 2025


ROMA (ITALPRESS) – A giugno la bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un surplus di 3,6 miliardi, in crescita rispetto allo stesso mese del 2024; le entrate sono aumentate del 6 per cento, le uscite del 4 per cento. Lo rende noto la Banca d’Italia. Nel secondo trimestre è proseguita la crescita di entrambi i flussi, grazie soprattutto ai viaggi per vacanze. La crescita delle entrate ha riguardato sia i viaggiatori provenienti dai paesi extra-UE sia quelli appartenenti alla UE. Per contro, le uscite hanno registrato un incremento nelle destinazioni europee significativamente maggiore di quello nei paesi esterni all’Unione Europea. Secondo il ministro del Turismo daniela Santanchè “è la prova concreta di una crescita costante e robusta di un settore vitale per l’economia. Le entrate turistiche in aumento e il crescente afflusso di visitatori stranieri, anche nel secondo trimestre del 2025, dimostrano che l’Italia continua a essere una meta privilegiata”.
