Attualità IN EVIDENZA Politica

Il primo ministro Meloni: “Drastico calo degli sbarchi, l’immigrazione si può governare”

Di

Set 11, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “I numeri incoraggianti che stiamo registrando, in Italia e in Europa, con il calo drastico degli sbarchi e la significativa diminuzione dei morti e dispersi in mare, sono la prova che il fenomeno può essere governato. Sono la prova che è possibile costruire un paradigma nuovo, oltre ogni ragionevole e interessato approccio ideologico, che esiste un’alternativa concreta e realizzabile che mette al primo posto la legalità, combatte la mafia del mare e costruisce un modello di cooperazione e sviluppo capace di affrontare le cause profonde della migrazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Coast Guard Global Summit 2025. “Ma è un’azione di sistema che sarebbe impossibile portare avanti senza le competenze e le professionalità delle nostre Guardie costiere”.

“La missione fondamentale di ogni Guardia costiera è garantire la sicurezza e la tutela del mare da ogni punto di vista. Questo significa anche combattere le molteplici forme di illegalità in campo marittimo, a partire da quelle che si ramificano su base internazionale. Una di queste è il traffico di migranti, attività criminale tra le più redditizie al mondo, che i rapporti Onu certificano aver eguagliato per volume d’affari il traffico di droga – ha detto il premier – dopo aver già superato quello di armi Una intollerabile forma moderna di schiavitù che, nel 2024, ha condotto alla morte oltre 9.000 persone lungo le rotte migratorie e che questo governo intende combattere con ogni mezzo, perché di fronte a questi numeri dobbiamo scegliere se rassegnarci oppure agire. Se vogliamo agire, che è la nostra scelta, allora dobbiamo mettere ancora più determinazione e impegno, anche immaginando insieme soluzioni innovative”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, evacuati 30 turisti da un camping

Set 11, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

La premier Meloni: “Il Mediterraneo è globale ed è tornato protagonista”

Set 11, 2025
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Alessandria: ordinanza del Prefetto per maggiori controlli nelle ‘zone rosse’ fino al 12 ottobre

Set 11, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il primo ministro Meloni: “Drastico calo degli sbarchi, l’immigrazione si può governare”

Set 11, 2025
Attualità Cronaca Video

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, evacuati 30 turisti da un camping

Set 11, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

La premier Meloni: “Il Mediterraneo è globale ed è tornato protagonista”

Set 11, 2025
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Alessandria: ordinanza del Prefetto per maggiori controlli nelle ‘zone rosse’ fino al 12 ottobre

Set 11, 2025 Raimondo Bovone