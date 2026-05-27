Attualità Alessandrina Eventi Spettacoli

Al ‘Monferr’autore Festival’ arrivano Riccardo Rossi (venerdì) e la leggenda Gianni Coscia (domenica)

DiRaimondo Bovone

Mag 27, 2026 , , , , , , , ,
Riccardo Rossi

Riccardo Rossi e Gianni Coscia sono i prossimi protagonisti del Monferr’Autore Festival, manifestazione di musica e cultura diretta dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus nella provincia di Alessandria. Ma altri due ospiti si aggiungono al cartellone, la Banda Osiris e Bruno Gambarotta, previsti a luglio.

RICCARDO ROSSI – Sarà in scena venerdì 29 maggio, alle 21 al teatro Verdi di Pontestura. Noto conduttore TV, attore, comico e musicista, recentemente impegnato in “Canzonissima” su Rai 1 il sabato sera, Rossi sarà intervistato da Antonio Dipollina (critico televisivo di Repubblica) e da Enrico Deregibus sulla sua carriera e sui suoi amori musicali. Il dialogo si alternerà all’ascolto di brani diffusi da un giradischi o accennati dallo stesso Rossi alla tastiera. INGRESSO GRATUITO.
GIANNI COSCIA – Domenica 31 maggio a Treville, alle 18 al Dehor delle rose in via Roma 6, ci sarà un incontro con Gianni Coscia, uno dei più autorevoli e raffinati fisarmonicisti viventi, capace di traghettare il suo strumento dalla tradizione popolare al jazz. Coscia racconterà i suoi 95 anni ad Alberto Bazzurro, dall’amore per il suo strumento all’amicizia con Umberto Eco. INGRESSO GRATUITO.

L’alessandrino Gianni Coscia, 95 anni

GLI ALTRI APPUNTAMENTI – Il calendario proseguirà con i Tre Martelli (7 giugno a Lu-Cuccaro Monferrato), Davide Van De Sfroos (10 giugno a Volpedo), Dente (14 giugno ad Alessandria), Violante Placido (25 giugno a Rivarone), omaggio a Enzo Jannacci (27 giugno a Castelletto Monferrato), Banda Osiris (2 luglio a Balzola), Bruno Gambarotta (11 luglio a Gamalero).

INFO – [email protected]
https://www.facebook.com/monferrautore
https://www.instagram.com/monferr_autore
https://whatsapp.com/channel/0029VbCbWpT7tkjCsDluuK0G

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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