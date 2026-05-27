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“Cookies Day”: domani al ‘Borsalino’ i biscotti per sostenere la ricerca delle Professioni Sanitarie

DiRaimondo Bovone

Mag 27, 2026 , , , , , , , ,

Il “Cookies Day”, iniziativa benefica promossa a sostegno di Solidal per la Ricerca, si terrà domani, giovedì 28 maggio dalle ore 17, al presidio ‘Borsalino’ dell’Ospedale-Universitario di Alessandria, per sostenere concretamente la ricerca sanitaria e i professionisti che ogni giorno contribuiscono all’innovazione dei percorsi di cura.

L’EVENTO – Grazie alla generosità dei negozianti che mettono a disposizione i biscotti, sarà possibile gustarli con una donazione minima di 10 euro. Ad ogni tipo di biscotto sarà simbolicamente associato uno dei progetti di ricerca sostenuti dal Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie del DAIRI (CeRProS), diretto da Tatiana Bolgeo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino le attività scientifiche portate avanti nell’ambito delle professioni sanitarie.
Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto ai progetti di ricerca delle Professioni Sanitarie, condotti all’interno del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), che si concentrano sull’innovazione assistenziale e sul miglioramento della qualità delle cure e dei percorsi clinico-organizzativi.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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