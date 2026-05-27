In città il tesoro ritrovato di San Francesco: da sabato 30 maggio visite guidate gratuite

Prima Convento, poi Caserma, infine Ospedale: l’ex Chiesa di San Francesco del complesso conventuale di Alessandria, in via XXIV maggio 5, nei secoli ha visto mutare la propria funzione. Ma ora è lì, pronta per essere vista: i diversi interventi di conservazione e restauro degli ultimi 25 anni hanno permesso il recupero di un bene storico-artistico, nascosto da 200 anni e sconosciuto ai più.

Fotografia di Gianluca Talento

I LAVORI – Con quelli eseguiti dal 2022 ad oggi, sono tornate leggibili l’architettura interna e le testimonianze artistiche: il recupero dell’ex Chiesa di San Francesco costituisce un esempio di tutela e valorizzazione del patrimonio, capace di far dialogare la storia con le future generazioni. Per questo l’Azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite, con inizio sempre alle ore 16, tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno, poi i sabati e le domeniche dal 6 al 28 giugno.

PRENOTAZIONI – email: [email protected]

telefono fisso: 0131-234266 (lunedì-venerdì ore 9-14, martedì e giovedì ore 14-17)

telefono cellulare: 348-989919 (attivo nei giorni di visita guidata ore 15-18)

INFO: www.asmcostruireinsieme.it