Acqui Terme: inaugurata la nuova sede della Confraternita di Misericordia

Domenica scorsa, 25 ottobre, il deputato Enzo Amich ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede della Confraternita di Misericordia di Acqui Terme, sita in via Alberto da Giussano (regione Cassarogna), accompagnata alla presentazione di un nuovo automezzo. La Confraternita si occupa di servizi di emergenza/urgenza, trasporto infermi con ambulanza, e accompagnamento persone per visite mediche o terapie. Inoltre offre supporto sanitario durante manifestazioni sportive e corsi di primo soccorso.

CREDITI – L’iniziativa si è svolta grazie alla partecipazione dei volontari della Confraternita, col presidente Valter Bocchino, del vescovo mons. Luigi Testore, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di Acqui Eventi e delle associazioni intervenute.

LE PAROLE – Così l’on. Enzo Amich: “La nuova sede e il nuovo mezzo rappresentano un passo importante per consentire alla Misericordia di Acqui di proseguire la propria attività al servizio del territorio. Dietro questi risultati ci sono volontari che dedicano tempo ed energie agli altri, offrendo un esempio concreto di solidarietà e senso civico”.